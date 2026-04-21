Почти 300 водителей пришли работать в «Мострансавто» с начала года по программе «Приведи друга»
На работу в АО «Мострансавто» с начала 2026 года по программе «Приведи друга» устроились 292 водителя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего новых сотрудников трудоустроились в филиалы Балашихи, Королева и Подольска. Сотрудникам выплатили уже около 5 млн рублей.
«Программа направлена не только на усиление штата, но и на повышение качества кадрового состава. Рекомендации от действующих сотрудников позволяют быстрее находить специалистов с необходимыми навыками и ускоряют их адаптацию», — отметили в компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.