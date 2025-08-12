В Запрудне отпраздновали День физкультурника ярким фестивалем спорта

В парке «Солнечный берег» поселка Запрудня, расположенного в Талдомском округе, состоялся яркий спортивный фестиваль под названием «Победа», посвященный Дню физкультурника.

Мероприятие привлекло большое количество местных жителей и гостей, стремящихся к здоровому образу жизни и желающих ощутить атмосферу спорта и активности.

Начало фестиваля «Победа» ознаменовалось общей зарядкой. Участники и зрители активно начали свой день с танцевальной разминки, получив прилив энергии и позитива. Для самых ловких и сильных была организована интерактивная программа «Чемпионы», включающая в себя спортивные эстафеты, увлекательные соревнования и разнообразные игры для юных участников.

Фестиваль охватил широкий спектр спортивных активностей – от забавных эстафет до организованных состязаний по командным видам спорта. Участники всех возрастных групп имели возможность продемонстрировать свои навыки и проверить себя в различных дисциплинах. Был проведен турнир по уличному баскетболу, шахматам и настольному теннису, собрав любителей этих видов спорта для определения сильнейшего.

Помимо соревнований, на фестивале прошли мастер-классы от опытных тренеров, которые поделились профессиональными секретами и советами по ведению здорового образа жизни. Особым сюрпризом стала творческая мастерская, где участники создали собственные оригинальные бейсболки, украсив их элементами, вдохновленными произведениями Салтыкова-Щедрина, узорами с фарфора Гарднера и отсылками к местному Стекольному заводу.

В рамках празднования Дня физкультурника и фестиваля спорта «Победа» состоялся дружеский футбольный матч между двумя командами ветеранов из поселка Запрудня.

Этот День физкультурника превратился в не просто праздник, но и в прекрасную возможность для жителей объединиться, получить заряд бодрости и получить мотивацию для достижения новых спортивных целей.