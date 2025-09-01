В Зарайске обустроили необычный подъезд-музей

На улице Ленинской, в доме № 56/57, близится к завершению комплексное обновление, которое трансформировало обыденный подъезд в подобие музея под открытым небом. Местные жители имеют все основания для гордости, ведь их жилой дом обзавелся художественной галереей, где на стенах воссоздана история военных подвигов. Инициатором и создателем этого уникального произведения стала Татьяна Кондратьева, педагог Детской школы искусств имени А.С. Голубкиной.

Художница разработала масштабную живописную композицию, посвященную Защитникам Отечества, охватывающую исторические периоды от древности до наших дней. Значимость проекта подчеркивается включением портретов известных земляков-героев: маршалов Советского Союза Константина Аполлоновича Мерецкова и Василия Николаевича Леонова. В непосредственной близости от их изображений можно увидеть узнаваемые пейзажи Зарайска, что формирует целостную картину, повествующую о мужестве и преемственности поколений.

В росписи также выделено особое место для образа Святого Николая Чудотворца – небесного заступника, символизирующего мирное небо и спокойствие.

«Прежний обычный подъезд превратился не просто в красивое место, а в полноценное общественное пространство, где оживает история. Это личный вклад художницы в то, чтобы искусство вышло за рамки учебных аудиторий и выставочных залов, став неотъемлемой частью повседневной жизни горожан», – подчеркнула директор ДШИ им. А.С. Голубкиной Олеся Масакова.

В результате, инициатива не только облагородила городскую среду, но и стала важным этапом в продвижении местной истории и культуры, вдохновляя жителей на бережное хранение памяти о своих героях.