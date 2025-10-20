В Зарайске открыли школьный стадион для всех жителей в рамках проекта «Открытый стадион»

Средняя школа №1 в Зарайске присоединилась к масштабному региональному проекту «Открытый стадион», предоставив жителям города бесплатный доступ к современной спортивной инфраструктуре. Это расширило возможности для занятий спортом: заниматься на территории учреждения смогут все желающие.

Ключевым преимуществом проекта стала организация безопасности и комфорта. Спортивная территория полностью отделена от школьных помещений и имеет собственный вход, что исключает пересечение потоков занимающихся и учебного процесса. Видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион», обеспечивает круглосуточный контроль за порядком на объекте.

Инфраструктура стадиона включает специализированные зоны для воркаута, оборудованные беговые дорожки и сектора для прыжков в длину с современным мягким покрытием, что создает условия для разнообразных тренировок.

Отметим, что общедоступная территория работает по четко регламентированному графику работы. Посещать стадион можно в будние дни с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00, а в выходные — с 6:00 до 20:00, что позволяет горожанам тренироваться до и после рабочего дня.