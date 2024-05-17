В Звенигороде завершается реставрация собора, где писал фрески Андрей Рублев
Фото: [Хааива Фонина]
В Звенигороде близятся к завершению работы по реставрации Успенского собора на Городке. Внутри он расписан фресками, которые датируются 1400 годом.
Работой по восстановлению объекта руководит архитектор-реставратор высшей категории Георгий Евдокимов. Специалисты уже восстановили закомары, барабан, белокаменную кладку, полы, внутренние лестницы и дверные проемы.
Особое внимание уделяется тому, чтобы была сохранена в первозданном виде прилегающая к храму территория. Земляные валы представляют большой интерес для археологов.
До конца XVIII века звенигородское Городище и было Звенигородом. Только со времен правления Екатерины II город расширился за счет построек. По словам историков, найденные при реставрации Успенского собора фрески были написаны Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
«В Успенском соборе на Городке Андрей Рублев начинал писать знаменитую Троицу, а также триптих под названием «Звенигородский чин». Это иконы с изображением Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла. Сейчас эти произведения искусства находятся в Третьяковской галерее», — рассказала жительница Звенигорода, которая занимается изучением истории города, Светлана Евтушенко.