В Звенигороде завершается реставрация собора, где писал фрески Андрей Рублев

В Звенигороде близятся к завершению работы по реставрации Успенского собора на Городке. Внутри он расписан фресками, которые датируются 1400 годом.

Работой по восстановлению объекта руководит архитектор-реставратор высшей категории Георгий Евдокимов. Специалисты уже восстановили закомары, барабан, белокаменную кладку, полы, внутренние лестницы и дверные проемы.

Особое внимание уделяется тому, чтобы была сохранена в первозданном виде прилегающая к храму территория. Земляные валы представляют большой интерес для археологов.

До конца XVIII века звенигородское Городище и было Звенигородом. Только со времен правления Екатерины II город расширился за счет построек. По словам историков, найденные при реставрации Успенского собора фрески были написаны Андреем Рублевым и Даниилом Черным.