Вайцеховская сравнила победу «Локомотива» с триумфом Плющенко в Турине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Она подчеркнула, что в решающих поединках бывает своя особенная эстетика.

Вайцеховская сравнила победу «Локомотива» с олимпийским триумфом Евгения Плющенко в Турине. Тогда канадский фигурист Курт Браунинг раскритиковал россиянина за стиль катания. Он заявил, что тот катается, как плотник, который строит дом.

«В те минуты, что провел на льду трехкратный чемпион мира, фигурное катание не имело никакого отношения к искусству. Это была квинтэссенция кристально чистого спорта. В той победе была своя, совершенно невероятная красота идеи. Идеи победить во чтобы то ни стало, готовности идти ради этого на любое самопожертвование», — написала Вайцеховская.

Подобную эстетику журналистка увидела в игре ярославских хоккеистов.

«Локомотив» выиграл финальную серию Кубка Гагарина у челябинского «Трактора», победив в овертайме пятого матча со счетом 2:1.

Портал «Подмосковье сегодня» выделил главных героев чемпионской команды.