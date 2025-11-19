Вайцеховская высказалась об интеллектуальных способностях Загитовой, не зная, что говорит в прямом эфире

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная журналистка Елена Вайцеховская жестко высказалась об интеллектуальных способностях фигуристки Алины Загитовой, не зная, что говорит в прямом эфире. Об этой неудобной ситуации рассказал телеграм-канал Sport Baza.

Во время паузы на радио «Серебряный дождь» в ходе шоу Алексея Ярошевского «Вне игры» Вайцеховская высказалась о фигуристке Евгении Медведевой как ведущей собственного шоу «БеС Комментариев», при этом шла прямая видеотрансляция.

«Женька молодец. Она классно говорит, она чувствует собеседника. Все-таки драматическая карьера, она заставляет взрослеть, и думать, и анализировать. Очень быстро растешь. Она из всех девочек Этери (Тутберидзе. — Прим. ред.) самая крутая. Это не Алина — сиди, я сам открою. Это же вообще ужас», — сказала Вайцеховская.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018, в следующем году выиграла чемпионат мира. Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и серебряный призер Игр в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад согласился быть посредником между МОК, IBU и СБР на переговорах по допуску российских биатлонистов.