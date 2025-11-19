Знаменитый француз Фуркад согласился быть посредником при обсуждении доступа российских биатлонистов
Фото: [МОК]
Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад согласился быть посредником в переговорах по допуску российских биатлонистов между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.
Он рассказал о недавней видеоконференции с Фуркадом, в ходе которой знаменитый француз отметил, что большинство спортсменов поддерживают возвращение России в нейтральном статусе, против выступает только руководство IBU.
37-летний Фуркад является членом комиссии спортсменов МОК. По словам Майгурова, он сам вызвался взять на себя роль посредника в переговорах по возвращению российских спортсменов.
Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что большинство европейцев не решатся устраивать бойкот в случае возвращения российских спортсменов.