Знаменитый француз Фуркад согласился быть посредником при обсуждении доступа российских биатлонистов

Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад согласился быть посредником в переговорах по допуску российских биатлонистов между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

Он рассказал о недавней видеоконференции с Фуркадом, в ходе которой знаменитый француз отметил, что большинство спортсменов поддерживают возвращение России в нейтральном статусе, против выступает только руководство IBU.

37-летний Фуркад является членом комиссии спортсменов МОК. По словам Майгурова, он сам вызвался взять на себя роль посредника в переговорах по возвращению российских спортсменов.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что большинство европейцев не решатся устраивать бойкот в случае возвращения российских спортсменов.