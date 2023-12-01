Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Правительство РФ назначило Народного артиста России, известного дирижера и музыканта Валерия Гергиева на должность генерального директора Большого театра. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях правительства в пятницу, 1 декабря.

Распоряжение о назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустином. Предыдущий руководитель театра Владимир Урин ушел с поста по собственному желанию.



70-летний Гергиев руководил Мариинским театром с 1988 года и был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 по 2022 годы. С 2007 по 2015 годы был дирижером в Лондонском симфоническом оркестре. Кроме того, Гергиев является председателем Всероссийского хорового общества.

Урин был назначен руководителем Большого театра в 2013 году. В ноябре 2018 введен в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ и утвержден в качестве члена президиума.