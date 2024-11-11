Валерий Леонтьев произвел фурор на юбилейном вечере Крутого

Культура и спорт

Фото: [rutube.ru / «Дельтаплан»]

Валерий Леонтьев завершил свою творческую деятельность. Теперь он большую часть времени проводит в США вместе с женой.

Но недавно артист приехал в Россию, чтобы принять участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, сообщает NEWS.ru.

75-летний Леонтьев исполнил для зрителей песню «Занавес». Артист произвел фурор.

Зрители очень эмоционально отреагировали на его выступление. Поклонники кричали «Валера, ты лучший» и «Мы любим тебя!».

После концерта зрители преподнесли Леонтьеву цветы, что немного его смутило. Певец решил, что букеты предназначены не ему, а Игорю Крутому.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева отреагировала на сплетни о своей семье.