Валерий Меладзе решил расширить бизнес в России

Автор хитов «Небеса» и «Салют, Вера», российский певец Валерий Мелдазе решил расширить сферу своего бизнеса, добавив в свое индивидуальное предпринимательство (ИП) новые виды деятельности, связанные с управлением и арендой недвижимости. Это выяснил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что артист внес изменения в ИП, которое было зарегистрировано еще в 2004 году. До этого момента все указанные в нем виды деятельности касались исключительно телевещания и концертной работы.

Примечательно, что за 21 год существования бизнес Меладзе ни разу не менял перечень услуг, пока не добавил три новых пункта, связанных с недвижимостью.

Помимо ИП, у Меладзе остается компания ООО «Вантаж», которой принадлежит одноименный торговый центр (ТЦ) в Восточном Бирюлеве. Кроме того, фирма арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве.

По данным SHOT, бизнес певец ведет совместно с сестрой Лианой и их общим партнером. Отмечается, что «Вантаж» ежегодно приносит Меладзе около 15 млн руб. дохода.

Ранее SHOT сообщил, что певица Алсу ликвидирует свое концертное агентство спустя 24 года владения.