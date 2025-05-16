Валерия и Пригожин назвали любимый город для отдыха в Турции

Знаменитая звездная чета певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин любят посещать Турцию. Ежегодно они бывают на теплых курортах указанной страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Пригожина, его супруга без ума от роскошных исторических окрестностей Стамбула. К тому же там находятся лучшие курортные зоны, отели, роскошная еда.

Он подчеркнул, что в случае невозможности поездки в Стамбул супруги выбирают Московскую область. Очень любят бывать в Коломне и ездят туда за пастилой.

По мнению продюсера, Валерия также любит посещать местные театральные представления и музеи, где много исторических артефактов.

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