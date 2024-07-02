Валерия Ланская: участие в шоу «Три аккорда» — это потрясающий опыт
Фото: [Кадр из видео телепрограммы «Три аккорда»]
Актриса и певица Валерия Ланская поделилась с порталом Regions своими впечатлениями об участии в проекте «Три аккорда». По итогам последнего сезона шоу артистка стала обладательницей двух наград — от жюри и зрителей.
«Вообще, в течение всего проекта меня окутывали комплиментами. Это было очень ценно — услышать похвалу от таких профессионалов», — поделилась Ланская.
По ее словам, шоу «Три аккорда» стало для нее настоящей отдушиной. В своих соцсетях она поблагодарила всю команду проекта.
Артистка поделилась, что «визжала от радости», когда ее признавали лучшим исполнителем выпуска. Выход в финал она назвала высшей наградой.
«Ведь мы работаем для зрителей, и очень ценно, что именно им так понравились мои работы, образы и номера», — добавила артистка.