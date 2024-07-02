Валерия Ланская: участие в шоу «Три аккорда» — это потрясающий опыт

Актриса и певица Валерия Ланская поделилась с порталом Regions своими впечатлениями об участии в проекте «Три аккорда». По итогам последнего сезона шоу артистка стала обладательницей двух наград — от жюри и зрителей.

«Вообще, в течение всего проекта меня окутывали комплиментами. Это было очень ценно — услышать похвалу от таких профессионалов», — поделилась Ланская.

По ее словам, шоу «Три аккорда» стало для нее настоящей отдушиной. В своих соцсетях она поблагодарила всю команду проекта.

Артистка поделилась, что «визжала от радости», когда ее признавали лучшим исполнителем выпуска. Выход в финал она назвала высшей наградой.