Валиева упала с четверного тулупа в короткой программе на Кубке Первого канала

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева вернулась на лед, сообщил RT. На Кубке Первого канала фигуристка впервые после дисквалификации представила новую короткую программу.

Выступление было поставлено под знаменитую композицию «Утомленная солнцем» — музыкальную тему, которая уже успела стать визитной карточкой не одного поколения фигуристов.

Валиева выступает за команду Москвы: с первых секунд стало ясно, что спортсменка нацелена на высокие технические элементы, но исполнить все чисто не удалось. С четверного тулупа фигуристка упала. Однако остальные элементы получились убедительно: двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп были выполнены без ошибок.

Для Валиевой это первый официальный старт после завершения четырехлетней дисквалификации, которая истекла в конце 2025 года. В начале 2026 года она уже пробовала силы на чемпионате России по прыжкам, где продемонстрировала восстановленный тройной аксель.

Теперь главная задача — вернуть четверные прыжки в соревновательный режим и набрать форму к основным стартам сезона.

Несмотря на падение, публика и эксперты тепло встретили возвращение фигуристки. Новая программа получила высокие оценки за хореографию и артистизм, а сама Валиева после проката отметила, что будет работать над стабильностью и готова двигаться дальше.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита и София Сарновские выплатят неустойку академии Евгения Плющенко.