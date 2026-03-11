Фигуристы Сарновские перешли от Плющенко к Тутберидзе из-за третирования «мамы Иры»

Фигуристы Никита и София Сарновские приняли решение перейти из академии «Ангелы Плющенко» к Этери Тутберидзе. По данным источника РИА Новости, главной причиной перехода стали постоянные конфликты с матерью фигуристки Елены Костылевой.

Ирина Костылева давно невзлюбила семью Сарновских и без устали третировала фигуристов и их родителей в соцсетях. Можно только догадываться, что «мама Ира» говорила оппонентам при личном общении.

У Сарновских были действующие контракты с «Ангелами Плющенко». Поэтому родители фигуристов выплатят академии неустойку в порядке досудебного урегулирования.

Никита Сарновский в 2025 году выиграл первенство России и финал юниорского Гран-при, София Сарновская становилась призером на этапах юниорского Гран-при.

