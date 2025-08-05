Валуев дал второй шанс уехавшим из страны спортсменам

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с РИА Новости высказался о спортсменах, уехавших из страны.

После начала СВО российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях в большинстве видов спорта. На этом фоне некоторые атлеты решили сменить спортивное гражданство.

Валуев считает, что у таких спортсменов может быть второй шанс, если они искренне хотят работать на благо родины.

«На самом деле вопрос каждого индивидуален. Шанс есть у каждого. Вопрос только в том, искренен ли человек в своем стремлении использовать этот шанс на благо родины. Или он банальный приспособленец», — сказал Валуев.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала смену спортивного гражданства легкоатлеткой Софьей Якушиной.