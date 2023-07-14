«Вашингтон» нанес логотип, посвященный Овечкину, на тренировочных катках

Знак, посвященный капитану и главной звезде команды Александру Овечкину, размещен в левых кругах вбрасывания – именно эта точка и получила название «Офис Овечкина». С этой позиции российский нападающий забросил большинство своих шайб.

Клуб из столицы США пытается извлечь максимум маркетинговых выгод от последних трех лет контракта Овечкина и успешно монетизирует историю с погоней россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

37-летний Овечкин, выступая за «Вашингтон» с 2005 года, забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 822 шайбы. Это второй результат в истории лиги. На счету легендарного канадца 894 гола.

Чтобы догнать Гретцки, Овечкину необходимо забрасывать в следующих сезонах в среднем по 24 шайбы. В минувшем чемпионате на счету российского снайпера было 42 гола.