«Вашингтон» опубликовал ролик, посвященный дебюту Овечкина в НХЛ 20 лет назад

5 октября 2005 года россиянин впервые сыграл за «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В матче против «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин оформил дубль.

40-летний нападающий всю заокеанскую карьеру провел за один клуб. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. В настоящее время на его счету 897 шайб.

Овечкин пропустил большую часть предсезонки из-за повреждения, но успел восстановиться к началу сезона и принял участие в последнем контрольном матче команды. «Вашингтон» откроет сезон в ночь на 9 октября матчем с «Бостон Брюинз».