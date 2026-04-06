«Вашингтон» Овечкина потерпел крупнейшее поражение в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромили «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:1. Для «Столичных» это поражение стало крупнейшим в сезоне.

До этого «Вашингтон» еще на старте регулярки проиграл «Оттава Сенаторз» со счетом 1:7. Поражение оказалось не только болезненным по счету, но и больно ударило по амбициям «Кэпиталз» на попадание в плей-офф. «Вашингтон» отделяют три очка от зоны плей-офф. Обиднее всего для команды Александра Овечкина тот факт, что ее унизил главный неудачник сезона: «Рейнджерс» занимают последнее место в Восточной конференции и давно лишились даже теоретических шансов на борьбу за Кубок Стэнли.

Российский капитан «Кэпиталз» провел на льду 17 минут, не отметившись голевыми действиями. В активе Овечкина три броска и два силовых приема.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Нападающий не раз подчеркивал, что решение о продолжении карьеры примет только по окончании чемпионата. В 78 матчах регулярки россиянин набрал 61 (31+30) очко.

Ранее стало известно, что КХЛ может отказаться от деления на конференции.