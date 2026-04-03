КХЛ может отказаться от деления на конференции

Функционер сообщил, что лига рассматривает различные форматы в рамках новой стратегии развития.

«Рассматриваем и форматы плей-ин, и уход от конференций, и единую таблицу из 16 команд. У каждого решения есть плюсы и минусы, они должны быть хорошо взвешены», — отметил Доброхвалов.

По словам вице-президента КХЛ, есть немало зарубежных команд, которые хотели бы присоединиться к лиге. Однако далеко не все из них обладают современной инфраструктурой и надежным финансированием, тогда как КХЛ заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

В сезоне 2025/26 в КХЛ выступали 22 команды, 19 из них представляли Россию, другие страны — минское «Динамо», «Барыс» и «Шанхай Дрэгонз».

Ранее в Кубке Гагарина определились все пары четвертьфиналов.