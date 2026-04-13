«Вашингтон» Овечкина сохранил шансы на попадание в плей-офф

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» и сохранил шансы на попадание в плей-офф
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:0. Капитан «Столичных» Александр Овечкин, отметившийся результативной передачей, был признан лучшим игроком матча.
Победа позволила «Вашингтону» сохранить шансы на попадание в плей-офф. Правда, не все в этой ситуации зависит от «Столичных». «Вашингтон» идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 93 очка, и отстает на один балл от «Филадельфия Флайерз».
«Вашингтону» необходимо побеждать в заклюительном матче регулярного чемпионата «Коламбус Блю Джекетс» и ждать осечек от «Филадельфии». «Летчикам» осталось сыграть с «Каролиной» и «Монреалем». Примечательно, что в случае равенства очков дальше пройдет «Вашингтон», поскольку у команды Овечкина лучше показатель побед в основное время.
Александр Овечкин завершает свой 21-й сезон в НХЛ. 40-летний нападающий, у которого истекает контракт с «Вашингтоном», еще не принял решения о завершении карьеры.
Ранее в «Вашингтоне» рассказали о стратегии клуба в связи с возможным уходом своего капитана.