Васильев назвал идеального кандидата на пост главы IBU

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре со Sport24 назвал идеального кандидата на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU), который устроит всех и может поспособствовать возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену.

Васильев отметил, что сейчас в руководстве организации собрались ярые русофобы, которые ненавидят все русское. Так, президент IBU Олле Далин во время своего пребывания на Украине заявил, что не хочет возвращать российских спортсменов. Поэтому нужно добиться избрания нового руководства на конгрессе IBU в сентябре, для чего потребуется предварительная подготовка почвы — необходимо искать единомышленников в других странах.

По мнению Васильева, наилучшей кандидатурой на пост главы организации будет восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.

«Это человек, который живет в Беларуси и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Беларуси. Он компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово», — сказал Васильев.

52-летний Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.

Ранее об ангажированности и крайне русофобской позиции руководства IBU заявил комментатор Дмитрий Губерниев.