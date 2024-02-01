Василий Кузнецов: Более ста тысяч человек посетили ледовые спектакли в этом сезоне в Подмосковье

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что в Московской области завершились уже традиционные для «Зимы в Подмосковье» ледовые представления с участием известных фигуристов.

Отмечается, что в рамках проекта в декабре 2023 года и январе 2024 года всего прошло почти сорок показов бесплатных ледовых спектаклей «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.

«Несмотря на морозную погоду, артистов везде ждал теплый прием. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить все больше округов нашего региона, в том числе и самых отдаленных, в будущем году», — рассказал Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев, открывая Год семьи, вручил многодетным семьям, среди которых были участники СВО, федеральные и областные награды.