Василий Кузнецов проверил ход ремонта в учреждениях культуры в Ступино

Министра культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов в рамках рабочего визита в городской округ Ступино проверил ход ремонтных работ в детской школе искусств и дворце культуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что также в ходе визита глава ведомства посетил парк культуры и отдыха имени Н. Островского, который был основан в 1933 году. В прошлом году после масштабной программы по благоустройству обновленный парк снова открылся для гостей и жителей города. Василий Кузнецов ознакомился с территорией парка, его инфраструктурой и культурно-досуговой программой. Он также пообщался с посетителями, от которых получил ряд предложений по развитию парка.

О ходе капитального ремонта в Ступинской школе искусств доложила директор ДШИ Марина Подмаркова. Примечательно, что работы по капитальному ремонту здания начались в прошлом году и планируют завершить в сентябре текущего года. Уже завершены демонтажные и кровельные работы, в высокой стадии завершения общестроительные работы и замена инженерных систем. Фасадные работы выполнены более, чем наполовину.

Известно, что капитальный ремонт дворца культуры Ступино ведется поэтапно с 2019 года. Об этом проинформировала директор ступинского дворца культуры Юлия Шалыгина. В здании уже провели фасадные работы, укрепление фундамента, ремонт входных групп, внутренние работы по устройству зрительного зала почти на 1000 мест, прокладку инженерных сетей, устройство пожарных лестниц.