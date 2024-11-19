Фото: [ кадр из к/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» ]

Народного артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского. Об этом со ссылкой на его жену сообщает ТАСС.

По словам супруги звезды «Шерлока Холмса», состояние артиста улучшилось.

Василий Ливанов провел в больницу несколько дней. У нее была диагностирована анемия.

Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Медикам удалось стабилизировать состояние актера. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что муж журналистки Кузнецовой рассказал новые подробности о гибели супруги.