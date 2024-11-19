Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского
Фото: [кадр из к/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»]
Народного артиста Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского. Об этом со ссылкой на его жену сообщает ТАСС.
По словам супруги звезды «Шерлока Холмса», состояние артиста улучшилось.
Василий Ливанов провел в больницу несколько дней. У нее была диагностирована анемия.
Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Медикам удалось стабилизировать состояние актера. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о том, что муж журналистки Кузнецовой рассказал новые подробности о гибели супруги.