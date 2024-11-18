Муж журналистки Кузнецовой рассказал новые подробности о гибели супруги

Муж главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, Юрий, в беседе с RT рассказал про день смерти супруги и раскрыл новые детали произошедшего.

Супруг журналистки подтвердил, что она погибла при ударе украинского дрона по машине. По его словам, у жены не было шансов выжить. В момент атаки она находилась на заднем сиденье автомобиля, куда и попал вражеский БПЛА. Тогда в машине находились и ее коллеги. Все пытались вывезти из редакции архивы и документы, нужны для материала о жизни и обстановке в районе.

По словам Юрия Кузнецова, супруга и ее команда уже попадали под обстрелы, но обычно все обходилось.

«В этот раз я жену не отговаривал: знал, что если она решила, то все равно поедет. Она была очень настойчивой во всем, что касалось работы», — заявил Юрий.

Известно, что пара воспитывала вместе малолетних сына и дочь. Им сообщили про смерть матери и в настоящее время оказывают необходимую поддержку.

Напомним, что Кузнецовой не стало в Курской области накануне, 17 ноября. Смерть журналистки стала поводом к возбуждению уголовного дела.