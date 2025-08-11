«Важная репрезентация России»: Демин стал первым игроком НБА с буквой «Ё» на игровой майке
Баскетболист «Бруклина» Демин объяснил появление буквы «Ё» на игровой майке
Фото: [БК «Бруклин Нетс»]
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин стал первым игроком в истории НБА с буквой «Ё» на игровой майке.
Фамилия баскетболиста написана по-английски, но над буквой «E» стоят две точки. Демин пояснил, что такая идея появилась у него в мыслях с самого начала после подписания контракта с клубом НБА.
«Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и все-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно», — сказал Демин.
Также 19-летний баскетболист выразил благодарность своему дедушке, который до конца боролся за правильное написание своей фамилии и дорисовывал две точки в паспорте.
В июне клуб «Бруклин Нетс» выбрал россиянина под общим восьмым номером на драфте НБА.