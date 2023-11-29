Вдове Караченцова Поргиной сделали срочную операцию из-за опухоли кишки
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Актрисе, вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию после обнаружения опухоли ободочной кишки. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что у нее были диагностированы боли в левой части живота еще в начале осени, однако Поргина почти два месяца не обращалась к медикам.
Добавляется, что опухоль оказалась доброкачественной.
Поясняется, что в настоящее время актриса чувствует себя хорошо.