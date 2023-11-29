Вдове Караченцова Поргиной сделали срочную операцию из-за опухоли кишки

Актрисе, вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию после обнаружения опухоли ободочной кишки. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что у нее были диагностированы боли в левой части живота еще в начале осени, однако Поргина почти два месяца не обращалась к медикам.

Добавляется, что опухоль оказалась доброкачественной.

Поясняется, что в настоящее время актриса чувствует себя хорошо.