Ведущая CBS Sports порвала платье в прямом эфире и сорвала обсуждение матча Лиги чемпионов
Фото: [CBS Sports]
Конфуз произошел на британском канале CBS Sports во время обсуждения матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».
Ведущая Кейт Скотт порвала платье в прямом эфире, и уже ничто не могло вернуть экспертов, среди которых был знаменитый в прошлом нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, к обсуждению футбола.
Кейт придерживала платье рукой, а мужчины не могли удержаться от смеха.
В Лиге чемпионов УЕФА завершился третий тур. «Реал» обыграл «Ювентус» благодаря единственному голу Джуда Беллингема.