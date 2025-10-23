Ведущая CBS Sports порвала платье в прямом эфире и сорвала обсуждение матча Лиги чемпионов

Конфуз произошел на британском канале CBS Sports во время обсуждения матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

Ведущая Кейт Скотт порвала платье в прямом эфире, и уже ничто не могло вернуть экспертов, среди которых был знаменитый в прошлом нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, к обсуждению футбола.

Кейт придерживала платье рукой, а мужчины не могли удержаться от смеха.

В Лиге чемпионов УЕФА завершился третий тур. «Реал» обыграл «Ювентус» благодаря единственному голу Джуда Беллингема.