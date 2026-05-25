Специалисты Мособлводоканала за неделю провели на сетях почти 170 плановых и профилактических работ

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели на сетях 169 плановых и профилактических работ. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Электростали на очистных сооружениях провели комплексную чистку оборудования и отремонтировали дренажный насос на иловой насосной станции.

В поселке Пустоши в Шатуре на канализационной насосной станции прочистили всасывающую трубу приемного отделения. В Орехово-Зуеве отремонтировали колодец холодного водоснабжения на улице Воровского.

Всего за неделю сотрудники провели 708 различных мероприятий в девяти филиалах,в том числе устранили 216 засоров канализации и отремонтировали 92 участка трубопроводов ХВС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове в 2026 году модернизируют около 40 объектов ЖКХ.