Америку пора спасать: политолог обнаружил важное послание в интервью Дурова

В интервью создателя Telegram Павла Дурова, которое он дал известному американскому журналисту Такеру Карлсону, есть очень серьезное скрытое послание. Об этом рассказал политолог Вадим Сипров.

По его словам, не стоит рассматривать Дурова как российского предпринимателя – свой бизнес он вывел из страны десять лет назад. Прежде чем осесть в Дубае, он пытался работать в США, что, по его собственным словам, ему не удалось.

«Интервью Дурова Такеру Карлсону не выглядело столь ярким, как недавний диалог журналиста с Владимиром Путиным. Однако оба разговора можно смело ставить в один ряд: и в том, и в другом случаях в качестве собеседника лучшего в мире интервьюера выступили противники ультраглобалистской модели мироустройства», — заявил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати, добавил политолог, позиция самого Карлсона точно такая же, поэтому вместо конфликтного интервью зрители увидели разговор двух единомышленников.

«По крайней мере, оба они — последовательные сторонники сохранения базовых свобод и ценностей традиционного капиталистического общества, а именно – свободы слова, мысли, распространения информации и неприкосновенности частной жизни – всего того, что не вписывается в повестку радикальных глобалистов», — пояснил Сипров.

Карлсон, отстаивая эти ценности, поплатился карьерой, а Дуров на своей шкуре ощутил, что давление со стороны государства куда слабее прессинга глобальных цифровых корпораций. Дуров специально сделал акцент, что на него давят не страны, а Apple и Google, угрожая, что заблокируют за несоблюдение их правил.

«Бизнесмен привел примеры такого давления и ограничений прав пользователей – напомнил о массовой блокировке трампистов в соцсетях в начале 2021 года и цензурные ограничения в интересах фармкорпораций времен COVID-19. По сути, высказался против «размывания» институтов государства и их замещения наднациональными частными компаниями. На мой взгляд, это самый важный момент в интервью – продемонстрирована позиция, альтернативная той, которую навязывают глобальные цифровые гиганты», — уточнил собеседник.

Политолог назвал символичным то, что такую позицию озвучил именно бизнесмен российского происхождения.

«Свободолюбие – это часть нашего культурного кода, и она проявится где угодно – хоть в США, хоть в ОАЭ. Консервативная часть американского истеблишмента, а именно ее представляет Такер Карлсон, занялась поиском естественных союзников по всему миру. Их сверхзадача – сохранение западной цивилизации и ее ценностных основ. Так получилось, что Павел Дуров и Владимир Путин им идейно ближе, чем некоторые соотечественники, тот же Марк Цукерберг, например», — подчеркнул эксперт.

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