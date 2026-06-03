«Вегас» обыграл «Каролину» в драматичном матче: многообещающий старт финала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовала финальная серия Кубка Стэнли между «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». В Роли «Рыцари» сумели забрать первую победу, одолев соперника в драматичном поединке со счетом — 5:4.

Начало матча осталось за хозяевами. Нападающий «Каролины» Николай Элерс открыл счет уже на первой минуте, в середине первого периода он же удвоил результат. Защитник «Вегаса» Ши Теодор вскоре сократил отставание.

В начале второй двадцатиминутки Иван Барбашев получил отличный пас от Джека Айкела и забросил первую российскую шайбу в нынешнем финале. А вскоре «Вегас» уже был впереди после броска Вильяма Карлссона. Капитан «Каролины» Джордан Стаал сравнял — 3:3.

В начале третьего периода Бретт Хауден вновь вывел «Вегас» вперед, на 52-й минуте Шейн Гостисбеер в очередной раз сделал счет равный, но на 57-й минуте мастерски сыграл форвард «Вегаса» Томаш Гертл — 5:4.

В матче принимали участие четыре россиянина. Андрей Свечников и Александр Никишин из «Каролины», а также нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев результативными баллами не отметились.

Следующий матч пройдет в ночь с 4 на 5 июня также в Роли.