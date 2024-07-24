Велогонки серии CyclingRace впервые пройдут в Рузе

Велогонки международной серии CyclingRace впервые состоятся в подмосковной Рузе в начале августа. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Гонки будут проходить в течение двух дней. В рамках первого состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом на шестнадцать километров и аналогичная шоссейная гонка с раздельным стартом на такую же дистанцию. В рамках второго дня участники смогут выбрать формат и протяженность дистанции — тридцать, пятьдесят, сто и сто пятьдесят километров.

Для участия в гонках требуется регистрация. Подать заявку можно на сайте проекта.

Первая в этом году гонка серии прошла в начале июня в Верее. После этого соревнования провели в Дубне.