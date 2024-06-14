МОК лишил Великобританию серебряной медали велогонщика Гильдебранда и отдал предпочтение Франции

Международный олимпийский комитет (МОК) провел исследование, результатами которого стало лишение Великобритании серебряной медали велогонщика Ллойда Гильдебранда и присуждение ее к заслугам Франции. Об этом сообщил официальный представитель организации Марк Адамс, слова которого приводит ТАСС.

Речь идет о турнире, который проходил в Париже в 1900-м году. Гильдебранд являлся гражданином Великобритании и по итогам велогонки на 25 километров занял второе место. Таким образом, медаль была автоматически отнесена к Великобритании к общему медальному зачету.

«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», — отметил Адамс.

Французские спортсмены выиграли медальный зачет Олимпийских игр-1900. Теперь на счету Парижа после пересмотра результатов 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых медалей. У британцев 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.

В 1900-м году в Париже проходили Вторые Летние Олимпийские игры. Турнир длился с 14 мая по 28 октября. В этом же году Гильдебранд завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который также состоялся в столице Франции.

В то время правила попадания на Олимпиаду были другими. Спортсмен, чтобы выступить на соревнованиях, должен был платить взнос и направлять организационному комитету номер лицензии, которую ему выдавала федерация страны, в которой он соревновался. В настоящее время спортсмены попадают на турнир через национальный олимпийский комитет.

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