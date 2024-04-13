Велопробег в честь открытия сезона организовали велолюбители из подмосковной Балашихи

В Балашихе велосипедисты организовали велопробег длиной в 20 километров в честь открытия сезона. Организатор мероприятия выступил велоклуб «Велодорожный», который в этом году отмечает десятилетие.

Известно, что любители активного отдыха стартовали от Пестовского парка. Большой организованной велосипедной колонной они проехали по улицам, паркам и дорожкам микрорайона Железнодорожный, поприветствовали жителей и поделились отличным весенним настроением в предвкушении приключений теплого велосезона.

Олег Халиков около семи лет состоит в клубе «Велодорожный». На велопробег он приехал с женой Ириной и сыновьями Михаилом и Даниилом.

«Мы очень любим кататься. У нас даже есть своя мастерская по ремонту велосипедов. Сам я катаюсь около 40 лет. Старший сын начал в 2,5 года с велосипеда-самолета. Потом у него появился свой беговел, а затем и велосипед. Сейчас подрастает младший Даниил. Всей семьей попробуем сегодня прокатиться. Тем более, хорошая погода для открытия сезона», — сказал Олег Халиков.

Несколько участников велопробега приехали в оригинальных костюмах: Карлсона, единорога, пчелок и других. В велопараде приняла участие и группа «Пять верст», которая проводит в парках еженедельные дружеские старты на 5 км. Они оделись в костюмы тигровой окраски.

После велопарада на дистанции 20 километров участники отправились на поляну, чтобы в неформальной обстановке провести время на природе и пообщаться с единомышленниками.