«Зенит» хочет перехватить у «Краснодара» защитника Осипенко

При этом издание подчеркивает, что конкретную работу по трансферу игрока «Зенит» еще не начинал.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в переходе Осипенко заинтересован также «Краснодар», который хочет забрать из «Ростова» еще и форварда Николая Комличенко.

31-летний Осипенко показал в этом сезоне невероятную для игрока его амплуа результативность. В 38 матчах чемпионата и Кубка России ростовский центрдеф забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

«Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за золото чемпионата России. За тур до окончания РПЛ южане на одно очко опережают конкурентов.