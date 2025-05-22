«Зенит» хочет перехватить у «Краснодара» защитника Осипенко
«СЭ»: «Зенит» рассматривает возможность трансфера Осипенко из «Ростова»
Фото: [ФК «Ростов»]
Петербургский «Зенит» рассматривает защитника «Ростова» Максима Осипенко в качестве возможного усиления, сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом издание подчеркивает, что конкретную работу по трансферу игрока «Зенит» еще не начинал.
По данным инсайдера Ивана Карпова, в переходе Осипенко заинтересован также «Краснодар», который хочет забрать из «Ростова» еще и форварда Николая Комличенко.
31-летний Осипенко показал в этом сезоне невероятную для игрока его амплуа результативность. В 38 матчах чемпионата и Кубка России ростовский центрдеф забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.
«Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за золото чемпионата России. За тур до окончания РПЛ южане на одно очко опережают конкурентов.