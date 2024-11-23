Вера Брежнева рассказала о новом возлюбленном

Но недавно артистка намекнула на некоторые перемены в ее личной жизни.

После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева на некоторое время ушла в тень.

На своей странице в соцсети Брежнева анонсировала выход новой песни, показав фрагмент клипа. Композиция посвящена теме любви и рассказывает об отношениях звезды с ее новым возлюбленным.

Артистка рассказала, что познакомилась с этим мужчиной, когда ей было 18 лет. Некоторое время они даже жили вместе, но потом расстались.

Спустя много лет они встретились, и с того момента ее чувства к нему стали усиливаться.

Раскрывать личность загадочного мужчины Брежнева не стала.

Ранее сообщалось о том, что цены на корпоративы Веры Брежневой снизились с 8 до 6 млн руб.