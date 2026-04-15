Библиотеки Подмосковья примут участие во Всероссийской акции «Библионочь»

Подмосковье присоединится к Всероссийской акции «Библионочь». В мероприятии примут участие все 915 библиотек в 56 округах региона, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция пройдет 18 апреля — уже в 15-й раз. Тема этого года — «Единство народов — сила России!». В ее рамках запланировано свыше 2 тыс. мероприятий. Ожидается, что их посетят более 30 тыс. человек.

К примеру, в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке пройдет выставка праздничной крестьянской одежды конца XIX – первой половины ХХ веков.

В Умной библиотеке в Химках состоится ярмарка изделий ручной работы, в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева в Балашихе — вечер, посвященный бард-опере.

Центральная библиотека имени В.В. Королева в Коломне организует мастер-класс по гжельской росписи, а Центральная городская библиотека Клина познакомит посетителей с пермогорской росписью.

