Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза впервые станет матерью после трагедии, связанной с мужем

Звезда «Белого лотоса», американская актриса Обри Плаза готовится впервые стать матерью, сообщает The Voice. Ребенок должен появиться на свет осенью. Пол малыша пока не раскрывается. Отцом стал актер Кристофер Эбботт, с которым Плаза давно знакома и неоднократно работала.

Новость о беременности стала неожиданной для поклонников, ведь год назад актриса пережила тяжелую утрату: ее муж, режиссер и сценарист Джефф Баэна, свел счеты с жизнью.

Обри тяжело переживала потерю. Однако, по ее словам, она смогла найти в себе силы жить дальше. Актриса поделилась, что главным советом, который помог ей прийти в себя, стала поддержка близких и осознание, что горе не должно длиться вечно.

Отношения с Эбботтом зародились, скорее всего, уже после смерти мужа, но пара предпочитала не афишировать роман. Они вместе снимались в фильме «Черный медведь», который получил признание критиков, а в 2023 году выступали на Бродвее. До объявления о беременности их связь оставалась лишь подозрением для поклонников.

