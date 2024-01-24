Вернисаж под открытым небом работает в подмосковной Коломне

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, вернисаж работает в рамках проекта «Стрит-АРТ» и знакомит с творчеством яркого мастера живописи конца 20-го начала 21-го века народного художника России Михаила Абакумова. Репродукции произведений выставлены на улице рядом с коломенской картинной галереей «Дом Озерова».

Выставка продлится до 4 марта.

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