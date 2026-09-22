В Люберцах направили в суд уголовное дело о трех убийствах, совершенных более 23 лет назад

Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении обвиняемых в трех убийствах, совершенных более 23 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Одного из участников преступления обвиняют по п.п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), второго – по ч. 5 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), третьего – по ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству).

По данным ведомства, между одним из мужчин и директором ГБПОУ МО «Техникум имени Ю.А. Гагарина» (г. Люберцы) возникли личные неприязненные отношения, после чего первый потребовал от одного из участников криминального сообщества Люберецкого района Казакова организовать убийство неприятеля.

Для исполнения преступления был нанят другой мужчина, которому пообещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч долларов. В качестве пособника ему был предоставлен третий участник убийства, который должен был помочь ему скрыться с места преступления. Утром 10 октября 2002 года у ворот автостоянки техникума один из них произвел выстрел из пистолета с глушителем в жертву. Обвиняемый также ранил двоих людей, которые подбежали на помощь, после чего - произвел контрольный выстрел в голову потерпевшего и скрылся на автомобиле с сообщником.

В декабре 2002 года он совершил еще одно убийство - жертвой стал мужчина, угрожавший сообщить известную ему компрометирующую информацию о предыдущем убийстве. В обмен на неразглашение он требовал от последнего передать ему домовладение, расположенное в деревне Осеченка Раменского округа.

Потерпевшего пригласили в дом, куда тот приехал в сопровождении своей знакомой, где их убили. Тела обоих потерпевших вывезли к водоему, прикрепили к ним утяжелители и сбросили в прорубь, скрыв следы преступления.

Преступление раскрыли по показаниям одного из участников Люберецкого крыла преступной группировки «Таганские», данным им по этому уголовному делу. Материалы направили в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.