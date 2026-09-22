Дорожники отремонтировали остановки в 11 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю провели ремонт остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в ходе летнего содержания. Так, они прошли на проспекте Мира во Фрязине, улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, улице Придорожной в Ступине, проспекте Ленина и улице Красной в Подольске, улице Ленина в селе Кудиново Богородского округа, улице Железнодорожной в селе Жаворонки Одинцовского округа. Кроме того, остановки отремонтировали на дорогах в поселке городского типа Загорянский в Щелково, в деревне Поярково в Химках, в поселке Запрудный в Коломне, в деревне Захарково в Красногорске и в селе Домодедово одноименного округа.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.