Снял деньги с карты умершего — готовься к суду: адвокат раскрыл ловушку для наследников

После смерти родственника его банковский счет не становится свободным источником денег для семьи. Даже если у близкого на руках есть доверенность, попытка снять средства или переоформить вклад может закончиться судебным разбирательством. Адвокат Иван Дощенко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому по закону принадлежат деньги умершего, когда наследники смогут ими распорядиться и почему даже вдова погибшего военнослужащего оказалась в суде.

Деньги на счете — уже наследство

После смерти человека деньги на его банковских счетах и вкладах входят в состав наследства. Они распределяются между наследниками по закону или завещанию — наравне с другим имуществом покойного. Однако родство само по себе не дает права немедленно пользоваться картой умершего. До оформления наследственных прав распоряжаться средствами по своему усмотрению нельзя.

«Со дня смерти гражданина денежные средства, находящиеся на его счетах и вкладах, переходят в состав наследственной массы. Они являются объектом универсального правопреемства и переходят к наследникам вместе с остальным имуществом умершего», — пояснил Дощенко.

Снял деньги по доверенности — и нарушил закон?

Одна из распространенных ситуаций — родственник при жизни получил доверенность на управление финансами, а после смерти владельца продолжил пользоваться счетом. Но здесь есть принципиальный нюанс: доверенность прекращает действие со смертью человека, который ее выдал. Поэтому прежние полномочия уже не дают права снимать деньги или переводить их на другой вклад. По словам адвоката, в его практике были дела, когда наследники, имевшие доверенность, опустошали счета умерших, не уведомляя банк о смерти доверителя и не ставя в известность остальных наследников.

«Расчет на то, что никто не узнает, так как во все банки нотариус не направляет запросы. Перечень банков для направления запросов согласовывается с наследниками», — рассказал юрист.

Фото: [ istockphoto.com/Liudmila Chernetska ]

При этом мотивы таких действий могут быть разными. Как отметил Дощенко, иногда наследники идут на сомнительные шаги после крупных расходов на лечение наследодателя, особенно если не сохранили подтверждающие документы, а другие родственники не участвовали в уходе за ним. Но даже подобные обстоятельства сами по себе не дают права самостоятельно распоряжаться деньгами покойного. Споры о возмещении расходов и наследственных долях нужно решать в установленном законом порядке.

Когда деньги все-таки можно получить до вступления в наследство

Закон предусматривает исключение для расходов на достойные похороны. Деньги со счета умершего могут быть выданы на эти цели по постановлению нотариуса. Размер такой выплаты не может превышать ₽100 тыс. В остальных случаях наследнику необходимо принять наследство и подтвердить свои права. Для этого, как правило, в течение шести месяцев со дня смерти подают заявление нотариусу, ведущему наследственное дело. После оформления свидетельства о праве на наследство можно обращаться в банк за причитающимися средствами.

Вдова пришла в банк с доверенностью — и оказалась в суде

Дощенко рассказал о деле, в котором вдова военнослужащего, погибшего в зоне СВО, на следующий день после известия о смерти мужа обратилась в банк. У нее была доверенность, и она открыто сообщила сотрудникам о случившемся, попросив помочь снять деньги со счета супруга.

«К ней сотрудники банка отнеслись с сочувствием, но их дальнейшие действия ее привели в суд», — отметил адвокат.

По словам юриста, сотрудники банка предложили не снимать деньги, а перевести их на вклад с более высокой ставкой. Впоследствии нотариус, открывший наследственное дело, направил запрос в банк и установил, что вклад был открыт уже после смерти наследодателя. В выдаче свидетельства на эти средства было отказано, и вдове рекомендовали обратиться в суд.

«В суде мы выиграли, но судебные расходы, время и нервы потрачены», — рассказал Дощенко.

Фото: [ istockphoto.com/Semen Salivanchuk ]

Эта история показывает, что даже открытое обращение в банк и отсутствие намерения скрыть операцию не гарантируют, что вопрос удастся решить без суда. Доверенность после смерти владельца счета уже не действует, а спорные операции могут потребовать отдельного разбирательства.

Что делать, если родственник уже снял деньги

Если наследник узнал, что другой родственник забрал деньги со счета умершего, адвокат рекомендует не откладывать разбирательство:

Обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, и сообщить о снятии средств.

Выяснить в банке обстоятельства операций. Наследник может попросить нотариуса направить запрос о счетах и движении средств.

При наличии признаков хищения обратиться в полицию.

Подать иск в суд, например, о взыскании неосновательного обогащения и возврате денег в наследственную массу.

По словам Дощенко, полиция нередко рассматривает подобные заявления как гражданско-правовой спор и рекомендует обращаться в суд. При этом суды могут взыскивать незаконно снятые средства и компенсировать другим наследникам их доли.

Главное — не пытаться самостоятельно «забрать свое» с карты умершего. Даже если человек уверен, что деньги причитаются ему по наследству или он потратился на лечение покойного, безопаснее зафиксировать расходы и решать вопрос через нотариуса и суд. Иначе попытка получить доступ к семейным деньгам может обернуться затяжным судебным спором.

Кроме того, после смерти родственника близкие часто не знают, остались ли у него кредиты. Пока идут поиски документов, копятся просрочки. Какие долги переходят по наследству, какие сгорают вместе с человеком и как проверить обязательства, разбирался корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».