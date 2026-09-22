Цветущая сирень в сентябре и зеленая листва: биолог Ситников объяснил аномалию осени 2026 года

Осень уже на календаре, однако Тюмень выглядит так, будто на дворе июнь. Деревья по-прежнему стоят в зеленой листве, а сирень снова зацвела. У этой природной аномалии есть логичное объяснение, и дело не только в наступившем бабьем лете, сообщил nashgorod.ru.

Как пояснил тюменский биолог Павел Ситников, одна из причин зеленой листвы на деревьях — непарный шелкопряд. Это те самые прожорливые гусеницы, которые весной съели всю зелень с деревьев.

«Новые молодые листья на деревьях после нашествия шелкопряда вновь появились в июле (повторное облиствление — ред.) — то есть не в апреле–мае, а буквально три месяца назад. По сути для дерева сейчас продолжается вегетационный период, поэтому листва держится крепко и сохраняет сочный зеленый цвет. Можно сказать, что природа отмотала календарь для пострадавших от шелкопряда деревьев на пару месяцев назад», — поясняет «Нашему Городу» Павел Ситников.

Вторая причина затянувшегося «лета» в Тюмени, по мнению эксперта, кроется в климатических аномалиях. В областном центре нынешнее лето выдалось экстремально жарким при одновременно высоком уровне влажности. Такие условия создали для растений практически тропическую среду.

«Сирень, шиповник и многие другие кустарники чувствуют себя очень хорошо в тропическом климате. Такие условия для них являются сигналом к вторичному цветению — имитация идеальных условий вводит биологические часы растения в заблуждение, провоцируя преждевременное цветение», — говорит Павел Ситников.

По информации издания, подобные аномалии — зеленая листва на деревьях в сентябре и повторное цветение сирени и других кустарников — случаются в Тюмени крайне редко, раз в пять или даже десять лет.

Биологи предупреждают: для плодовых растений вторичное цветение осенью — фактор негативный. Вместо того чтобы копить ресурсы для успешной зимовки, они тратят их на рост молодых побегов, которые погибнут при первых заморозках. Из-за этого возникает риск морозобойных трещин на ветках и, как следствие, существенное сокращение объемов урожая в будущем.

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