Вернувшийся из Канады актер Серебряков за год насобирал штрафов на 41 тыс. рублей

Одна из главных звезд нашумевшего фильма «Анора» Алексей Серебряков накопил за последний год штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на сумму 41 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артист передвигается по улицам Москвы на Land Rover Discovery и часто нарушает ПДД. В списке его правонарушений — превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, неоплаченная парковка и движение по обочине.

Большую часть из штрафов Серебряков уже оплатил. Остался только один — за неоплаченный проезд по платной дороге.

Серебряков известен благодаря главной роли в социальной драме «Левиафан», которая вышла на экраны в 2014 году. Также актер сыграл роль комбата Василия Твердохлебова в сериале «Штрафбат», вышедшем в 2004 году.

В 2024 году Серебряков появился в фильме «Анора», завоевавшем «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Здесь он исполнил роль Николая Захарова — олигарха и отца героя по имени Иван.

Среди других работ Серебрякова также отмечаются работы в фильме Алексея Балабанова «Груз 200», фильме «Обитаемый остров» и его продолжении Федора Бондарчука, «Ван Гоги» Сергея Ливне и «Бандитском Петербурге».

В 2022 году Серебряков принял решение вернуться из Канады в Россию. Вместе с семьей он жил в Торонто. Сам актер объяснил свое возвращение тем, что начал чувствовать себя в Канаде чужим.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, как изменятся штрафы за нарушением ПДД с 1 января 2025 года.