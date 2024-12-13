Нарушать ПДД станет дороже: как изменятся штрафы с 1 января 2025 года

В Госдуме приняли поправки к КоАП, которые усиливают наказание за нарушения водителями правил дорожного движения. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Подробнее об изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За непристугнутый ремень размер штрафа вырастет с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей. При нарушении скоростного режима водитель должен будет выплатить от 750 до 7,5 тыс. рублей вместо привычных 500-5 тыс. рублей. Точно такие же суммы придется заплатить за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.

Штраф за причинение легкого вреда здоровью при нарушении правил дорожного движения подорожает с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей. В случае причинения среднего вреда придется заплатить вместо 10-20 тыс. рублей — 15-30 тыс. рублей.

За нарушение правил буксировки водитель будет обязан выплатить штраф в размере 1,5-525 тыс. рублей вместо суммы от 1 тыс. рублей – 350 тыс. рублей. Сумма штрафа за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского свидетельствования вырастет с 30 тыс. рублей до 45 тыс. рублей

Изменения не обошли и тех, кто активно пользовался 50% скидкой при оперативной оплате штрафов. С 1 января 2025 года размер скидки снизится до 25%.

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