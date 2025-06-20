Вещи Дэвида Линча на аукционе в Калифорнии выкупили за рекордные $4,25 млн

Личные вещи легендарного режиссера, сценариста и художника Дэвида Линча распродали на аукционе в Калифорнии за рекордные $4,25 млн (примерно 333 млн руб.), пишет издание Deadline.

Мероприятие было организовано в знаменитом отеле Peninsula Beverly Hills в Беверли-Хиллз. Поклонники творчества Линча приобрели уникальные предметы, связанные не только с его профессиональной деятельностью, но и с личной жизнью.

Всего было продано 450 лотов, среди которых оказались предметы, используемые в съемочном процессе, реквизит культовых фильмов, музыкальные инструменты, бытовая техника, мебель и фотографии.

Изюминкой аукциона стал режиссерский стул Линча, который был продан за $91 тыс. Также особо ценную позицию заняла папка с 11 сценариями к недоделанному фильму «Ронни Рокет», проданная почти за $195 тыс., и сценарий неонуарного фильма «Шоссе в никуда», купленный за $104 тыс.

Кроме того, новых владельцев нашли черновики сценариев, пленки, меню из легендарной закусочной «У Винки» из фильма «Малхолланд-драйв», а также диптих портретов знаменитых актрис Наоми Уоттс и Лоры Харринг.

Ранее сообщалось, что в Израиле умер укравший из библиотеки в России книги на сумму $139 млн.