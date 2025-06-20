В Израиле умер укравший книги на сумму $139 млн из библиотеки в России

В Израиле скончался Давид Кибири, который когда-то похитил в РФ книги на миллионы долларов. Об этом сообщил в запрещенной в России социальной сети его сын Амир.

Кибири совершил кражу книг в 1994 году. Он вместе с Ционом Леви взломал РНБ и проник в нее. Злоумышленники вынесли из библиотеки старинные манускрипты и средневековые рукописи. Все это планировалось продать на аукционе в США. Оба вора получили за кражу срок в Израиле, им дали всего по шесть месяцев лишения свободы вместе с выплатой штрафа в $13 тыс. Теперь же стало известно, что Кибири скончался.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — указал его сын в микроблоге.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончался российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире на Бакунинской улице в Москве. Предварительно, актер умер от острой сердечной недостаточности.