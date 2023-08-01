Веселое лето ждет жителей и гостей Воскресенска в парке «Москворецкий»

Самое теплое, яркое и веселое время года в разгаре, а вместе с ним и губернаторский проект «Лето в Подмосковье».

В его рамках в каждом парке региона проводят масштабные культурно-досуговые программы для детей и взрослых и воскресенский парк культуры и отдыха «Москворецкий» - не исключение. Его гости на днях смогли стать участниками потрясающего проекта «Музыкальная шкатулка». Пришедшие в парк услышали и увидели яркое выступление арт-группы «Голос» Дворца культуры «Химик». Артисты подарили слушателям свои самые пронзительные композиции.

Находятся занятия в парке и для юных гостей. Тут проходят многочисленные мастер-классы. На прошедшей неделе мальчики и девочки учились создавать цветы из подручных материалов. Из бумаги с помощью клея и ножниц у ребят рождались красивые букеты.

Для тех же, кто не прочь потанцевать. в парке регулярно проводят вечера. Зажигательная музыка разных годов звучала тут и на днях. Организаторы сумели так подобрать композиции, что равнодушных не осталось. Каждый хоть один танец, но исполнил.