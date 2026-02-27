Ветеран против восходящей звезды: Хорхе Масвидаль дебютирует в грэпплинге с россиянином

Российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведет необычный поединок против легенды ММА Хорхе Масвидаля. Бой состоится 11 марта на турнире Hype Brazil в Рио-де-Жанейро и пройдет по правилам грэпплинга. Особенность схватки в том, что победитель может быть определен только досрочно — сабмишеном (болевым или удушающим приемом).